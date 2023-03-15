ВСУ обстреляли село на окраине Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село под Грайвороном

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела cела Новостроевка-Вторая под городом Грайвороном в Белгородской области

Село Новостроевка-Вторая под городом Грайвороном в Белгородской области 15 марта попало под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Этот обстрел обошелся без пострадавших. На место прибыли администрация городского округа и оперативники.

Самое главное — пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены забор и фасад. Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела, — написал Гладков.

Ранее 15 марта Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли город Шебекино. По его словам, в городе загорелась местная подстанция, также ущерб получили жилые дома, гаражи и автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

В феврале губернатор сообщал, что власти начали переселять граждан, проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах. Так там отреагировали на народные сходы жителей по этому вопросу. Гладков подчеркнул, что «сложные жизненные ситуации» каждой семьи будут решаться в индивидуальном порядке.