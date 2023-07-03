ВСУ обстреляли село Кукуевка под Белгородом Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Кукуевка под Белгородом

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские военные обстреляли село Кукуевка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, при атаке никто не пострадал, повреждения получили два дома и автомобиль. На месте работают аварийные службы.

Под обстрел ВСУ попало село Кукуевка Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в 2 частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается, — написал Гладков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что два украинских дрона-камикадзе атаковали вышки связи в населенных пунктах Белгородской области. По данным канала, одна из них получила повреждения. Местные власти и Минобороны России не комментировали эту информацию.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что БПЛА самолетного типа был сбит над элитным поселком Нижний Ольшанц под Белгородом. По данным канала, никто из местных жителей не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.