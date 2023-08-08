ВСУ обстреляли село Брянской области Богомаз: ВСУ совершили обстрел села Кирилловка Климовского района

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ совершили обстрел села Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.

Ранее 8 августа ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Один человек предварительно получил ранения. Пока был зафиксирован один прилет.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе города со стороны ВСУ. По его словам, 6 августа ВСУ атаковали территорию населенного пункта 21 раз. Кроме этого, в Кировском районе Донецка и поселке Старомихайловка были ранены два мирных жителя 1985 и 1966 годов рождения. Также в результате обстрела ВСУ повреждения получили два частных дома, один из которых в последствии загорелся.

Недавно стало известно, что два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по населенному пункту Горностаевка в Херсонской области. В общей сложности ВСУ выпустили по поселку около 14 снарядов за сутки. Обстрелам также подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Подстепное и Новая Збурьевка.