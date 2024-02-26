ВСУ обстреляли российское село Старовойт: ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно никто не пострадал. Минобороны эту информацию не комментировало.

Село Попово-Лежачи Глушковского района было обстреляно со стороны Украины. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. По информации военного ведомства, попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли около 11:00 мск.

До этого украинские войска атаковали три района в Курской области. По слова Романа Старовойта, при обстрелах были повреждены газовая труба и линии электропередачи в селе Кульбаки. Также получили повреждения частные домовладения в селах Троицкое и Николаево-Дарьино. Никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля над Курском и Курским районом работала ПВО. Также около 05:00 мск Старовойт уведомил об отбое ракетной опасности, которая была объявлена в регионе накануне поздно вечером. В Минобороны РФ заявляли, что около 00:15 мск над областью был сбит украинский беспилотник.