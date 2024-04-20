ВСУ обстреляли российский регион Старовойт: ВСУ пять раз обстреляли курский поселок Теткино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Курской области кассетными боеприпасами, написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших нет.

Сегодня со стороны Украины кассетными беприпасами обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Зафиксировано пять прилетов, — сообщил он.

Ранее средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать территорию Курской области. По информации Минобороны, над регионом были уничтожены два украинских беспилотника. Губернатор Роман Старовойт заявил, что среди мирных жителей никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

Электрические сети в Курской области, находящиеся вблизи границы с Украиной, с 11 апреля переводятся в тыловые районы из-за риска атак ВСУ, заявляли в пресс-службе правительства региона. Власти уточнили, что часть работников отправят на удаленку.

Ранее в Курской области сообщили об атаке Вооруженных сил Украины с использованием трех беспилотников. По словам Старовойта, дроны самолетного типа были сбиты в Фатежском районе. Глава области призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов. При обнаружении БПЛА следует позвонить по номеру 112, констатировал он. Информация о пострадавших не поступала.