ВСУ обстреляли российский регион кассетными боеприпасами Богомаз: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово под Брянском

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки были повреждены несколько домов и хозпостроек, люди не пострадали.

Вооруженные силы Украины обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Богомаз.

Глава региона добавил, что сейчас специалисты обследуют территории поселка. На месте случившегося работают оперативные и экстренные службы.

Ночью Богомаз сообщил, что Брянскую область пытался атаковать украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позднее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.

Днем 2 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село Случевск в Погарском районе Брянской области. По его информации, ВСУ вели атаку из танков. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.