ВСУ обстреляли российский регион Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Фото: МО РФ

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

На данный момент разрушения зафиксированы в 7 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте. Тепловой контур по временной схеме закрывается. Обход территории продолжается, — отметил губернатор.

На территории Белгорода и Белгородского района ранее была запущена сирена ракетной опасности. Гладков призвал граждан укрыться в безопасных помещениях. Минобороны России передавало, что ВС РФ отразили новую атаку Вооруженных сил Украины на Белгородскую область: система противовоздушной обороны сбила в небе над регионом шесть снарядов, выпущенных из РСЗО «Град».

Кроме того, пресс-служба Минобороны информировала, что над областью средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что попытка была пресечена 25 мая, около 22:30 мск.

До этого Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский из РСЗО. Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, позднее число жертв возросло до четырех.