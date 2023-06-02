ВСУ обстреляли российский порт Рогов сообщил об ударах ВСУ по порту Бердянска

Несколько громких взрывов прогремели в порту Бердянска Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале. Он добавил, что удары нанесли украинские военные, работает система противовоздушной обороны.

В городе прозвучало несколько громких взрывов. По предварительным данным, попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ плюс работа ПВО РФ, — написал Рогов.

О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, атака была успешно отражена системами ПВО, жители города не пострадали. Рогов уточнил, что шесть ракет были перехвачены, а седьмая упала на окраине Бердянска.

Рогов также подчеркнул, что в ближайшее время возможны провокации со стороны Украины на Запорожской АЭС. Он сделал это заявление в ответ на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины о предполагаемой подготовке провокации Россией на атомной станции.