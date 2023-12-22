ВСУ обстреляли российский город из миномета Гладков: ВСУ обстреляли из миномета окраину Шебекино

Фото: МО Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска обстреляли из миномета город Шебекино. По словам губернатора, мирные жители не пострадали.

ВСУ обстреляли из миномета окраину города Шебекино. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Он добавил, что в одном частном жилом доме взрывной волной выбиты окна и посечен осколками фасад. Нанесенный строению ущерб оценивается специалистами, в ближайшее время будут начаты восстановительные работы.

Некоторое время назад Гладков рассказал об уничтожении украинского беспилотника в регионе. Он уточнил, что БПЛА был сбит средствами радиоэлектронной борьбы в селе Двулучном в Валуйском городском округе. Жители населенного пункта не пострадали.

До этого Гладков сообщал, что на границе села Теребрено российские военные ведут стрелковый бой с подразделениями ВСУ. Глава региона добавил, что из-за обстрела повреждены линии электропередачи в нескольких населенных пунктах. Аварийные бригады занялись ликвидацией последствий после получения разрешения от Минобороны России.