ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области

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Пять сел в Белгородской области, расположенных вблизи украинской границы, подверглись обстрелам ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС. Информации о пострадавших среди жителей нет.

По данным ведомства, обстрелам подверглись села Старый Хутор, Дроновка, Пороз, Цаповка, а также хутор Лозовая Рудка в Валуйском, Грайворонском городских округах и Борисовском районе. Жителям этих населенных пунктов были разосланы оповещения «ведется обстрел», им порекомендовали укрыться в подвалах.

Глава области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Старом Хуторе в результате обстрела повреждена линия электропередачи, а также выбиты стекла в нескольких жилых домах и посечены осколками заборы. Никто из жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что снаряд попал в частный жилой дом в Волоконовском районе Белгородской области. В результате погибла женщина 1951 года рождения. Также пострадала ее дочь, которой медики оказали помощь на месте.