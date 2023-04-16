ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Место обстрела

Птицефабрика в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов попал в легковой автомобиль, полностью его уничтожив. Пострадавших среди местных жителей нет.

В Новой Таволжанке Шебекинского городского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания. Также снарядом полностью уничтожен автомобиль. Оперативные и аварийные службы продолжают подомовый обход территории, — написал Гладков.

Также глава региона отметил, что сотрудников фабрики вывезли на безопасное расстояние.

Днем ранее в этом же селе местная пожилая женщина получила контузию в результате обстрела ВСУ. Снаряд попал в ее дом, стена была разрушена, окна выбиты, а забор поврежден. Бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь на месте ЧП.

11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Спустя несколько часов украинские военные обстреляли предприятие. В результате 179 свиней были убиты, еще 150 животных — ранены.