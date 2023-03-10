ВСУ обстреляли промзону недалеко от Запорожской АЭС Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар недалеко от Запорожской АЭС

Фото: МО Украины

ВСУ обстреливают Энергодар, в районе промзоны недалеко от Запорожской АЭС, заявил в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, было слышно не менее семи взрывов.

Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны [недалеко от Запорожской АЭС] и набережной, — сказал Рогов.

8 марта глава военно-гражданской администрации города Эдуард Сеновоз сообщил, что ВСУ ударили зажигательными боеприпасами по Энергодару. Он отметил, что удар был нанесен с помощью дронов, после него возник пожар на ЛЭП и насосной станции площадью четыре гектара.

3 марта член гражданской администрации области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар недалеко от промзоны Запорожской АЭС. Он отметил, что было слышно не менее семи взрывов. По словам Рогова, обстрел производился из «тяжелой артиллерии натовского образца».

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что 3 марта ВСУ обстреляли сотрудников органов безопасности РФ во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он добавил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек.