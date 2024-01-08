ВСУ обстреляли промышленную зону под Белгородом Гладков сообщил об обстреле Шебекино в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что часть снарядов приземлилась на территории промышленной зоны. По предварительной информации, в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Часть снарядов легла на территории промышленной зоны. Оперативные и аварийные службы проводят осмотр на предмет разрушений, — написал Гладков.

Ранее стало известно об обстреле села Лемешевка в Брянской области. По словам губернатор региона Александра Богомаза, украинские силы выпустили 10 снарядов по мирным объектам. Повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили. По словам главы области, никто из мирных жителей не пострадал.

Также сообщалось об обстреле Белгородской области, по которой за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов. В результате атаки были повреждены линия электропередачи и жилой дом. ВСУ били артиллерией и из минометов.