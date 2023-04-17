Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Отмечается, что в результате атаки со стороны Украины в одном из частных домов оказались посечены крыша и фасад здания, выбиты окна.
С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Пострадавших нет, — пояснил глава области.
Сообщается, что на место прибыли оперативные и аварийные службы.
11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Спустя несколько часов украинские военные обстреляли предприятие. В результате 179 свиней были убиты, еще 150 животных — ранены.
Ранее село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области попало под минометный обстрел ВСУ. Как сообщил Гладков, осколками снарядов были повреждены три частных домовладения и три автомобиля.
До этого украинские войска обстреляли белгородский поселок Первомайский в Шебекинском округе. Гладков рассказал, что повреждения получили четыре частных дома, в которых взрывной волной выбило окна, были посечены фасады и заборы. Обошлось без пострадавших.