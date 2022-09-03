ВСУ обстреляли приграничный поселок Тёткино Курской области Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ снова обстреляли поселок Тёткино

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области

Вооруженные силы Украины снова нанесли артиллерийский удар по приграничному поселку Тёткино Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он подчеркнул, что приземлилось не менее семи снарядов, пострадавших нет.

По его словам, обстрел был совершен в 17:00 по местному времени. Никто из граждан не пострадал, однако был нанесен незначительный ущерб трем домам. Старовойт добавил, что власти помогут жителям с ремонтом домов.

Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Тёткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет, — сообщил он.

Последний раз ВСУ обстреляли Курскую область 11 августа. Украинская артиллерия нанесла удары по поселкам Тёткино и Попово-Лежачи.

До этого Тёткино был обстрелян ВСУ 30 июля. По словам Старовойта, было зафиксировано свыше 20 прилетов. Никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили несколько домов, автомобили, линии электропередачи и газовые трубы.