Беспилотники ВСУ обстреляли нефтебазу в ДНР Мэр Шахтерска: ВСУ применили беспилотники при обстреле нефтебазы

Мэр города Шахтерска Донецкой Народной республики (ДНР) Александр Шатов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе по нефтебазе в городе использовали беспилотники, передает ТАСС. Он уточнил, что на это указывают обнаруженные на месте ЧП обломки дронов.

По всей вероятности, били именно беспилотником, — сказал Шатов.

Он добавил, что характерных для ракетного удара взрывов не было.

Ранее Шатов сообщил, что в Шахтерске загорелась нефтебаза после удара украинскими РСЗО по городу. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ в 02:20 выпустили по населенному пункту пять ракет из РСЗО.

К настоящему моменту пожар на нефтебазе полностью ликвидирован. Тушение продолжалось на протяжении нескольких часов.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы Министерства обороны РФ сбили беспилотник, который попытался совершить атаку на Москву в ночь на 28 июля. По словам главы города, разрушений и пострадавших нет.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью. Девочка получила травмы и была госпитализирована.