Гладков: ВСУ обстреляли поселок Задорожный в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждения получила линия электропередачи. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела после консультаций с Минобороны РФ, уточнил глава региона.

Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, — написал он.

ВСУ в ночь на 17 февраля попытались провести масштабную атаку по объектам в России при помощи беспилотников. В общей сложности украинские военные задействовали 33 дрона. Российские средства ПВО уничтожили в Белгородской области четыре БПЛА, в Воронежской — четыре БПЛА, в Курской — один БПЛА, в Брянской — 18 БПЛА, в Калужской — шесть БПЛА.

Ранее губернатор Курской области сообщил о ракетной опасности. Роман Старовойт отметил, что в регионе запущена система оповещения населения. До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Под удар попали деревня Городище и село Козино, они были обесточены.

Также сообщалось о пожаре на нефтебазе в Курской области. Старовойт сообщил, что причиной возгорания стала атака украинского беспилотника. Источник СМИ в региональных экстренных службах позднее уточнил, что на объекте загорелись три резервуара с бензином.