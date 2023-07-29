ВСУ обстреляли поселок в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано 11 прилетов, в результате атаки поврежден один дом.

Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилетов. В результате прямого попадания поврежден один дом, — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен. Он отметил, что скоро аварийные бригады приступят к ее восстановлению.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли автомобильный пропускной пункт Крупец в Курской области. По информации канала, по нему выпустили три снаряда калибра 122 мм. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. По нему выпустили восемь мин калибра 122 мм, пострадавших и разрушений нет. Предположительно, снаряды были выпущены из села Долбневка Харьковской области, которое располагается в 2,5 км от границы с Россией.