ВСУ обстреляли поселок в Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области

Поселок Краснооктябрьский в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате нападения пострадавших нет.

Как пояснил губернатор, повреждения получил один легковой автомобиль. Старовойт отметил, что собственнику испорченного транспортного средства будет оказана помощь.

Ночью украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. По словам Старовойта, в результате происшествия никто не пострадал. В селе Крупец, по предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция.

15 декабря вечером система противовоздушной обороны Курской области сбила четыре беспилотника противника. До этого об уничтожении украинских БПЛА сообщало Министерство обороны РФ. По данным ведомства, несколькими часами ранее в регионе были сбиты два дрона.