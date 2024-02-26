ВСУ обстреляли поселок в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли территорию поселка Белая Березка Трубчевского района, заявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет, частично пострадало административное здание. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинские террористы произвели обстрел по объектам на территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Колотиловка с помощью дронов-камикадзе. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. По его словам, предварительно, никто не пострадал, повреждений нет. Глава региона добавил, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат упал в огороде в селе Троицком. Как отметил Старовойт, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.