ВСУ обстреляли поселок в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белевица под Брянском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Фрагмент снаряда

ВСУ обстреляли поселок Белевица Погарского района в Брянской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет.

Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района, — написал губернатор.

9 марта Богомаз сообщил, что в Брянской области системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск.

В тот же день украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадавших не было. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.

2 марта сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области. В результате нападения членов ДРГ погибли двое местных жителей, еще двое пострадали.

Согласно официальной версии, атаку совершили участники «Русского добровольческого корпуса». Его командир Денис Капустин заявил, что нападение было одобрено Киевом. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению в Брянскую область.