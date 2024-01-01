ВСУ обстреляли поселок под Шебекино Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Красное под Шебекино

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без пострадавших.

В одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. <...> Также один снаряд прилетел на территорию школы — взрывной волной выбиты окна и посечен фасад здания, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавший дом в ближайшее время начнут восстанавливать. Продолжается подомовый обход, указал он.

31 декабря поселок Красное также подвергся обстрелу ВСУ, сообщал Гладков. По информации главы региона, в результате украинской атаки погиб пожилой мужчина, который в момент удара находился в магазине, также пострадала продавщица, ее доставили в больницу с осколочным ранением головы. Частный сектор при этом не задело, повредило только линии электропередачи.

Также 31 декабря губернатор Белгородской области сообщал, что украинские войска обстреляли село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. Повреждения получило одно частное домовладение, также повреждены газопровод и автомобиль, уточнил глава региона.