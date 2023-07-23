Богомаз: ВСУ обстреляли поселок под Брянском

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле поселка Полевые Новоселки в Суземском районе. По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ никто из жителей не пострадал. Минобороны соответствующую информацию не комментировало.

ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки, — уточнил Богомаз.

На местах падения снарядов работают оперативные и аварийные службы, добавил губернатор.

9 июля Богомаз сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны в небе над Брянской областью. По его словам, средства ПВО сбили две украинские ракеты. При падении одного из снарядов в поселке Бытошь была полностью разрушена пилорама, добавил глава региона.

19 июля система противовоздушной обороны сработала в Севастополе. Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, информации о возможных разрушениях не поступало.