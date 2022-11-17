ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военнослужащие стреляют из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородском районе, заявил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его информации, в результате обстрела были повреждены 2 трансформатора. Жертв и пострадавших нет, добавил глава региона.

Снарядами повреждены 2 трансформатора. Жертв и пострадавших нет. На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Энергетики приступают к переподключению по распределительным сетям. В максимально короткий промежуток времени постараются устранить последствия, — написал губернатор Белгородской области.

Гладков ранее днем рассказал, что в результате обстрелов 17 ноября города Шебекино Белгородской области пострадала женщина, бригада скорой помощи госпитализировала ее в тяжелом состоянии. По словам главы региона, снаряды «Града» попали в частный дом. Утром очевидцы сообщили о громких хлопках.

До этого губернатор заявил об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа. Он сообщил, что после попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась емкость с дизельным топливом, пострадавших нет.