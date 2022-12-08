ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области ВСУ обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области

Фото: dan-news.info

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, предварительно, никто из его жителей не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что осколки снаряда повредили линию электропередачи, аварийные бригады работают над устранением последствий.

Под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе. По предварительной информации пострадавших среди мирного населения нет, — сообщил глава области.

Ранее Гладков рассказал, что после обстрела село Старый Хутор в Белгородской области осталось без электричества. Он отметил, что никто из местных жителей не пострадал. По словам главы региона, осколки снаряда попали по трем частным домовладениям, у домов оказалась посечена кровля и выбиты окна.

До этого Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками села Нижний Ольшанец, в результате чего пострадали два человека. Они были госпитализированы с осколочными ранениями.

Курская область также подвергается обстрелам ВСУ. Под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований попали поселки Теткино и Гуево. Глава региона Роман Старовойт сообщал, что ВСУ выпустили по ним свыше 30 снарядов. Повреждения получили около 20 домов. Обошлось без пострадавших.