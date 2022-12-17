ВСУ обстреляли Новую Каховку ВСУ выпустили шесть снарядов по Новой Каховке в Херсонской области

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

ВСУ выпустили шесть снарядов по Новой Каховке в Херсонской области, сообщила администрация города в Telegram. Данные о последствиях обстрела пока не сообщались.

Ранним утром украинские боевики выпустили шесть снарядов ствольной артиллерии, ― говорится в сообщении.

Утром 17 декабря в ДНР сообщили, что украинские военные выпустили 10 ракет по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Обстрелы производились из населенного пункта Тоненькое из РСЗО «Град». Кроме того, зафиксирован пуск пяти снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Ленинскому районам Донецка. Обстрелы производились из населенного пункта Красногоровка.

Мэр города Алексей Кулемзин позже сообщил, что в результате утренних обстрелов оказались частично разрушенными дома возле торгового центра «Белый лебедь». Он добавил, что на проспекте Мира замечена огромная воронка от снаряда.