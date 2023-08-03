ВСУ обстреляли населенный пункт в ЛНР ВСУ обстреляли Кременную кассетными боеприпасами

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной кассетными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. Отмечается, что при этом погиб местный житель.

Первого и второго августа ВСУ нанесли артиллерийские удары по Кременной. Во дворе в это время находился хозяин дома, он получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался по пути в больницу, — говорится в публикации.

1 августа в результате обстрела западной части Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Под обстрелом оказались Петровский район и поселок городского типа Александровка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что с начала дня ВСУ направили 124 снаряда калибра 155 мм в сторону Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города. Обстрелы города были проведены 35 раз.

Как сообщил позднее Telegram-канал «Рыбарь», обстрелы со стороны украинских военных продолжались весь день. По его информации, ВСУ применяют в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, по сообщению канала, ВСУ атаковали Горловку, Макеевку, Ясиноватую и пригороды Донецка: в Горловке в результате удара погиб мужчина, а в Ясиноватой после удара БПЛА оказался поврежден водоканал. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.