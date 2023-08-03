ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Елизаветовки

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано четыре прилета. В результате атаки повреждены линии электропередачи и газовая труба.

Обстреляна со стороны Украины деревня Елизаветовка Глушковского района. Всего зафиксировано 4 прилёта. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба, — написал Старовойт.

Губернатор отметил, что аварийные работы на месте происшествия начнутся тогда, когда это будет безопасно. Кроме того, после обстрела ВСУ повреждены окна, фасады и заборы двух домов.

1 августа Старовойт сообщал, что село Елизаветовка подверглось обстрелу со стороны Украины. По его словам, было зафиксировано 10 прилетов: повреждены два домовладения и машина. Он также заявил об обстреле со стороны ВСУ поселка Теткино Глушковского района. Тогда зафиксировали пять прилетов снарядов. Старовойт добавил, что также под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Из-за повреждения линии электропередачи населённый пункт был обесточен.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области. В результате атаки была повреждена линия электропередачи. Пострадавших в результате обстрела нет. До этого Гладков сообщал об обстреле населенного пункта Прилесье. По словам губернатора, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Была повреждена линия электропередачи, добавил он.