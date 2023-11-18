ВСУ накрыли огнем Брянскую область Богомаз: ВСУ обстреляли деревню Грудская в Брянской области, пострадавших нет

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Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Грудская Севского района Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Пострадавших в результате атаки нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВСУ обстреляли населенный пункт Грудская Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.

Утром 18 ноября Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в регионе. По его словам, местные жители не пострадали. Пресс-служба Минобороны России впоследствии сообщила, что был сбит БПЛА самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию региона около 50 раз. По его словам, обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ. Пострадавших нет.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал химический завод, расположенный в поселке Сельцо Брянской области. По данным канала, в строящемся цеху предприятия был обнаружен неразорвавшийся дрон самолетного типа, к которому была прикреплена взрывчатка.