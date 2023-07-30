ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки поврежден один дом, пострадавших нет.

ВСУ совершен обстрел села Зерново Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, — написал Богомаз.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. Было зафиксировано 11 прилетов, в результате атаки был поврежден один дом. Губернатор добавил, что из-за повреждения линии электропередачи поселок был обесточен.

До этого Telegram-канал SHOT отмечал, что ВСУ обстреляли автомобильный пропускной пункт Крупец в Курской области. По информации канала, по нему выпустили три снаряда калибра 122 мм. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Позднее украинская армия обстреляла пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. По нему выпустили восемь мин калибра 122 мм, пострадавших и разрушений также нет. Предположительно, снаряды были выпущены из села Долбневка Харьковской области, которое располагается в 2,5 км от границы с Россией. Минобороны России данную информацию не комментировало.