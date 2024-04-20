ВСУ обстреляли российский регион с помощью беспилотников Гладков: село Истобное в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ

Фото: МО РФ

Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия, — написал Гладков.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее информировал, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. Глава администрации добавил, что украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призывал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

Кроме того, ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов известил, что в регионе работает ПВО. Минобороны РФ пока что информацию не комментировало.

До этого экс-военный метеоролог подполковник запаса Александр Ильин рассказал, что ВСУ воспользовались погодой для атак по российским городам. С территории Украины потоки ветра были направлены в центр европейской территории России, что помогло применить метеозонды со взрывчаткой, которые представляют собой одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы, пояснил эксперт.