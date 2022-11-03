ВСУ обстреляли курские поселки Теткино и Краснооктябрьский Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Глушковском районе региона. В результате обстрела никто не пострадал, отметил он в Telegram.

Сегодня под обстрел украинских силовиков попали посёлок Теткино и посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано, — сообщил губернатор.

По словам главы региона, атаку противника российская сторона подавила ответным огнём. Сейчас ситуация в области контролируется местными военными.

Ранее власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе до 21 ноября. Роман Старовойт отметил, что основной задачей властей области является недопущение диверсий и террористических актов.