Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Глушковском районе региона. В результате обстрела никто не пострадал, отметил он в Telegram.
Сегодня под обстрел украинских силовиков попали посёлок Теткино и посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано, — сообщил губернатор.
По словам главы региона, атаку противника российская сторона подавила ответным огнём. Сейчас ситуация в области контролируется местными военными.
Ранее власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе до 21 ноября. Роман Старовойт отметил, что основной задачей властей области является недопущение диверсий и террористических актов.