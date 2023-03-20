ВСУ обстреляли из минометов село в приграничном регионе России Богомаз сообщил о минометном обстреле села Курковичи Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов приграничное село Курковичи Брянской области, сообщил глава региона в своем Telegram-канале Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждения получили только два жилых домовладения.

Сегодня украинские националисты произвели минометный обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, — написал Богомаз.

Он добавил, что в результате минометного обстрела было нарушено электроснабжение. В настоящее время на месте случившегося работают экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что в Брянской области возведут дополнительно 17 блокпостов на приграничных территориях. Он пояснил, что это делается для того, чтобы жители региона, в особенности ее приграничных населенных пунктов, чувствовали себя защищенными.

В начале марта глава села Новый Ропск Николай Самусев сообщил, что на территории Брянской области были замечены две украинские диверсионно-разведывательные группы. По его словам, одна ДРГ вошла в населенный пункт Любечане, в то время как другая работала в селе Сушаны.