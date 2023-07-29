ВСУ обстреляли из минометов российский регион Mash: ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. По данным канала, было зафиксировано не менее 15 прилетов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Mash пишет, что в результате атаки загорелось по меньшей мере два дома. Канал уточняет, что местные жители прячутся в подвалах. Mash сообщает, что, по предварительным данным, при обстреле никто не пострадал.

26 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли кладбище в селе Березка в Брянской области. На территорию захоронений прилетело несколько снарядов, предположительно, выпущенных из ракетной системы залпового огня «Град». На опубликованных в Сети снимках было видно, что в результате атаки пострадали надгробия.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Полевые Новоселки в Суземском районе. По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ никто из жителей не пострадал, однако в двух населенных пунктах отсутствовало электричество. Кроме того, одно частное домовладение получило повреждения.