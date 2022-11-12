ВСУ обстреляли из минометов несколько сел Белгородской области

Фото: МО Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов несколько сел региона. По его словам, удары наносились по Шебекинскому городскому округу. Пострадавших в результате ударов нет.

Несколько сел в Шебекинском городском округе попали под минометный обстрел, — написал Гладков.

Он добавил, что есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. В настоящее время на месте ЧП работают аварийные службы. Для восстановления работы газового распределителя потребуется около двух часов.

Ранее Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попали ряд сел Белгородского района. По его словам, в результате атаки была повреждена подстанция, без света остались несколько населенных пунктов.

4 ноября губернатор сообщил об обстреле ВСУ поселка Октябрьский. По словам Гладкова, никто не пострадал. Ранее под обстрел попало село Бутырки. Три снаряда упали в парке, был поврежден находившийся рядом автомобиль, но никто среди жителей не был ранен, рассказал глава региона.