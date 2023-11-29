HIMARS уничтожила здание ОМВД и убила четверых полицейских под Херсоном Mash: ВСУ обстреляли из HIMARS село Юбилейное под Херсоном

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ обстреляли село Юбилейное в Херсонской области. По его данным, в результате атаки погибло четверо сотрудников полиции, еще 17 человек пострадали. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Mash, украинские военные обстреляли Юбилейное из РСЗО HIMARS американского производства. Утверждается, что один из снарядов попал в двухэтажное здание, где временно располагалось ОМВД России «Новокаховский».

Как пишет канал, пятерых пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями, еще 12 получили медицинскую помощь на месте. Также в результате прилета повреждены шесть служебных автомобилей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два добровольца территориальной самообороны пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, взрывное устройство было сброшено с беспилотника в хуторе Климовое. Вскоре глава региона навестил пострадавших. По его словам, через несколько дней они уже могут покинуть медучреждение.

Также Гладков добавил, что в селе Мокрая Орловка украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Также по селу Пороз в Грайворонском городском округе был выпущен один минометный снаряд. Пострадавших нет, однако повреждены два частных дома.