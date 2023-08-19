ВСУ обстреляли из «Градов» Белгородскую область Гладков сообщил об обстреле ВСУ из «Градов» села Новая Таволжанка под Белгородом

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Украинские военные выпустили 11 снарядов по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, четыре боеприпаса были выпущены из РСЗО «Град». В результате обстрела никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских снарядов и четыре снаряда из РСЗО «Град». Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент подача электроэнергии восстановлена, — уточнил Гладков.

Кроме этого, украинские военные запустили семь снарядов по КПП «Шебекино», рассказал глава региона. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Всего за сутки украинская армия совершила 139 ударов по территории Белгородского, Борисовского, Волоконовского районов, а также по Валуйскому, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам Белгородской области. В результате нападения ни один местный житель не пострадал, утверждает Гладков.

Накануне он сообщил, что над Белгородским районом сработала система ПВО. По его словам, был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений удалось избежать.