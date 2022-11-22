ВСУ обстреляли госпиталь для ветеранов в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские войска обстреляли госпиталь для ветеранов в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто в результате не пострадал, здание получило незначительные повреждения.

Дневной обстрел со стороны Украины пришелся в основном на территорию госпиталя «Ветеранов войн». В госпитале проходят лечение люди пожилого возраста. Слава богу, пострадавших нет, — написал губернатор.

Он добавил, что в результате обстрела в здании госпиталя было выбито несколько окон и посекло осколками фасад. На соседней территории был поврежден газопровод.

Telegram-канал Mash уточнил, что речь идет о госпитале в приграничном селе Новая Таволжанка. По его сведениям, ВСУ вели огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками села Нижний Ольшанец пострадали два человека. Они были госпитализированы с осколочными ранениями. Глава региона также в очередной раз продлил действие «желтого» уровня террористической опасности. Он сохранится до 6 декабря.