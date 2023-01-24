ВСУ обстреляли города Херсонской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в ночь на 24 января обстреляли ряд городов Херсонской области, рассказал представитель экстренных служб региона. Он пояснил, что по городу Алёшки удары наносились из танков, в результате чего были разрушены восемь домов. По селу Виноградное бойцы ВСУ выпустили четыре снаряда из ствольной артиллерии, по Голой Пристани — 16. Семь снарядов попали по Новой Каховке, село было обстреляно из гаубицы американского производства М-777, передает ТАСС. О человеческих жертвах информации пока нет.

ВСУ выпустили по городу Алёшки восемь снарядов из танка. В результате обстрела получили разрушения минимум восемь частных домов. <...> Киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, выпустив в общей сложности семь снарядов из переданной киевскому режиму американской гаубицы М-777, — сказал сотрудник экстренных служб.

22 января глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Стаханов в ЛНР. Удар пришелся по району машзавода. Всего, по его словам, прозвучало пять ударов. О жертвах и пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

В ночь на 23 января ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Всего было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Около 23:00 зафиксировали обстрел в направлении Никитовского района Горловки, по которому было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.