ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области Гладков: ВСУ при обстреле повредили частное домовладение в городе Валуйки

Фото: t.me/vvgladkov

Город Валуйки попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Среди населения пострадавших нет. Снаряд повредил частное домовладение, а также была повреждена линия электропередачи.

Под обстрел ВСУ попал город Валуйки. Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте, — написал Гладков.

Telegram-канал «Валуйки ZOV» опубликовал фото с места обстрела. На снимке виден ров от попадания снаряда и разрушенный покосившийся забор из шифера.

Система предупреждения РСЧС незадолго до обстрела предупредила горожан о ракетной опасности. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам до отбоя сигнала.

Ранее в Белгородской области в связи с постоянными обстрелами с линии боевого соприкосновения введен временный запрет на продажу и использование пиротехники. Решение принято региональным оперативным штабом, ограничение будет действовать до 26 января 2024 года. Также в период новогодних и рождественских праздников усилят меры безопасности для обеспечения порядка в общественных местах.