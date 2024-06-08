ВСУ обстреляли город в Запорожской области Мэрия Энергодара сообщила об обстреле со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии центр Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС сообщается в Telegram-канале мэрии «Энергодарский связной». Попадание зафиксировано в районе городской администрации. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Сегодня, 8 июня, ВСУ в очередной раз нанесли артиллерийский удар по Энергодару. Зафиксирован удар в центре города в районе городской администрации, — говорится в сообщении.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что на фоне регулярных обстрелов ВСУ сохраняется угроза для АЭС в Запорожской области. Он подчеркнул, что все прилеты по объекту и его территории фиксируются специалистами МАГАТЭ. При этом, по его словам, угроза ядерного происшествия, несмотря на удары украинской армии, незначительна.

В апреле на Запорожской АЭС сообщили о прилете в тренажерный зал на территории станции после обстрела ВСУ. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что в результате атаки украинских военных с применением беспилотника никто не пострадал.

Также пресс-служба ЗАЭС сообщила об успешном переводе реакторной установки энергоблока № 4 станции в состояние «холодный останов». Работы были выполнены в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации допущено не было.