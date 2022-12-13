ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о ночном обстреле ВСУ города Клинцы

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли территорию города Клинцы. В своем Telegram-канале глава региона указал, что ПВО ВС России уничтожила ракету, однако ее отдельные части приземлились в промзоне.

Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны, — написал Богомаз.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте инцидента в настоящее время работают оперативные службы.

В ноябре в поселке Белая Березка на территории Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ прервалось электроснабжение. Перед этим Telegram-канал Mash сообщал, что населенный пункт целый час находился под обстрелом ВСУ, несколько снарядов попали по жилым домам. По сведениям канала, ракеты также попали по детскому лагерю имени Гагарина.

Богомаз ранее рассказал, что в регионе два человека пострадали из-за подрыва на мине автомобиля. По словам губернатора, на месте происшествия работали представители оперативных служб.