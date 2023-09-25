ВСУ обстреляли город Стародуб в Брянской области

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ нанесли удар из РЗСО «Град» по территории Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram. По его словам, среди населения пострадавших нет. Уничтожено несколько голов крупного рогатого скота и повреждено производственное помещение сельхозпредприятия.

Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада КРС. На месте работают экстренные и оперативные службы, — сообщил Богомаз.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что над Курской и Брянской областями перехватили беспилотники. По данным ведомства, средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата около 10:00 утра.

Как заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, Брянск попадет в опасную зону поражения после предоставления Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Также с помощью этих ракет ВСУ могут атаковать такие российские города, как Краснодар, Липецк, Тула и Калуга.

25 сентября Минобороны РФ сообщало, что система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Атака была предотвращена примерно в 09:00 по московскому времени.