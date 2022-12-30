Гладков заявил, что ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали на территорию промышленного предприятия, оно получило повреждения. Губернатор отметил, что пострадавших при обстреле нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор, — написал он.

Гладков добавил, что сейчас ВСУ вновь обстреливают регион, информация о разрушениях уточняется.

29 декабря глава Белгородской области сообщил об очередном обстреле Шебекинского городского округа. Прилеты снарядов были зафиксированы на хуторе Стадникове, в селе Муром. Также они попали по таможенному пункту пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет.

Гладков также сообщил, что один из фрагментов сбитой ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский.