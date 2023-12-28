ВСУ обстреляли Горловку Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

Фото: МО Украины

Украинские вооруженные силы в 21:40 выпустили из реактивной системы залпового огня десять ракет по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Помимо этого, с 18:55 до 19:20 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Гольмовский, выпустив по ним 12 снарядов калибра 155 миллиметров.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:40 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО, — говорится в сообщении представительства.

Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что снаряды взорвались около автовокзала в центре города. Он предположил, что атака украинских войск была проведена с использованием реактивной системы залпового огня «Град», и призвал мирных жителей не подходить к окнам.

Власти Брянской области ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в Погарском районе, который накануне подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В общей сложности украинская армия выпустила по селу Чаусы восемь снарядов из реактивных систем залпового огня. Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадали двое мирных жителей и погибли 10 коров.