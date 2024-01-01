ВСУ обстреляли Горловку

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 1 января подвергли обстрелу Никитовский район Горловки, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. В результате происшествия повреждения получил один из жилых домов.

В результате обстрела жилого массива «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) поврежден дом по адресу: ул. Неверова, 32, — говорится в сообщении.

Мэр призвал местных жителей покинуть улицы и переместиться в укрытия.

Ранее о массированном ударе по Донецку сообщили оперативные службы региона. По их данным, в результате происшествия в центре города есть жертвы, однако их точное число не называлось. В дальнейшем сообщалось, что в результате обстрела погиб военкор. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в результате новогоднего обстрела погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.

29 декабря Иван Приходько сообщил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки. По его словам, огонь открыли Вооруженные силы Украины. Перед этим пожар начался в одном из крупнейших торговых центров Горловки. Также ударом зацепило стоящий рядом многоквартирный жилой дом. В представительстве ДНР в СЦКК указали, что украинские войска выпустили по городу семь ракет из РСЗО.