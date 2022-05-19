ВСУ обстреляли два села в Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли сёла Алексеевка и Дроновка в Курской области

Роман Старовойт / Фото vk.com/kurskadm

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли из миномётов два населённых пункта в Глушковском районе региона. Под огонь противника попали сёла Дроновка и Алексеевка, отметил он в Telegram.

В Глушковском районе снова беспокойно. Под миномётный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнём агрессия противника была подавлена, — говорится в его сообщении.

Губернатор добавил, что в этот раз пострадавших и разрушений не было, сейчас ситуация находится под контролем российских военных.

Ранее стало известно, что Роман Старовойт предложил временно уехать из своих домов жителям приграничного посёлка Тёткино, обстрелянного со стороны Украины 18 мая. По его словам, некоторые жители уже согласились на это: дома, получившие повреждения, восстановят в максимально короткие сроки.