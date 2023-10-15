ВСУ обстреляли два села в Белгородской области Гладков сообщил об обстреле сел Демидовка и Графовка под Белгородом

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли села Демидовка и Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. При обстреле была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители четырех поселений в районе остались без света.

Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел — Демидовка и Графовка — Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка. Аварийные службы приступят к устранению последствий в светлое время суток, — написал Гладков.

13 октября Демидовка и Графовка также находились под огнем украинских войск. По словам белгородского губернатора, в результате обстрела ВСУ пострадавших нет, однако была повреждена линия электропередачи. В пяти населенных пунктах района частично пропало электричество.

Днем 15 октября Минобороны России заявило, что дежурные средства ПВО предотвратили атаку ВСУ на Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Сутками ранее российское военное ведомство также сообщало о том, что силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью.