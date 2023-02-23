ВСУ обстреляли два приграничных села в Курской области Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле сел Троицкое и Гордеевка со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли окрестности сел Троицкое и Гордеевка в Кореневском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, никто не пострадал. Обошлось без существенных разрушений, повреждения получили две машины.

Сегодня ВСУ обстреляли окрестности двух приграничных сел Кореневского района: Троицкое и Гордеевка. Никто не пострадал, существенных разрушений нет. В двух гражданских грузовых автомобилях осколками разбиты лобовые стекла, — написал губернатор Курской области.

21 февраля под обстрел со стороны украинских силовиков попал Глушковский район Курской области. Старовойт сообщал, что ВСУ выпустили семь снарядов по двум населенным пунктам. Пять прилетов зафиксировали в районе сотовой вышки в селе Веселое, еще два снаряда упали в районе подстанции села Попово-Лежачи.

Утром 23 февраля в Белгородской области потерпел крушение самолет Су-25 ВКС России. В Минобороны подтвердили, что пилот погиб. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. По данным ведомства, самолет упал при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Разрушений на земле нет.