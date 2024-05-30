ВСУ обстреляли два населенных пункта в Шебекинском городском округе Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил об обстреле двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе. ВСУ атаковали их с помощью БПЛА. Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил руководитель региона.

В поселке Красное после взрыва загорелось транспортное средство — огнем поврежден полностью. В Шебекино БПЛА упала в черте города с детонацией. Обошлось без последствий на земле, — поделился Гладков.

Вечером 29 мая губернатор Белгородской области сообщил о двух атаках со стороны Вооруженных сил Украины. ВСУ обстреляли Шебекино с помощью дронов-камикадзе, уточнил он. По словам Гладкова, среди мирных жителей никто не пострадал. Однако в результате падения первого дрона на территорию рядом с частным жилым домом была повреждена кровля здания. Второй дрон упал в черте города и не сдетонировал. Оперативные службы изъяли боеприпас и обезвредили.

В этот же день атакам ВСУ подверглись села Муром в Шебекинском и Пороз в Грайворонском городских округах. Украинские бойцы также использовали дроны-камикадзе, сообщал Гладков. Пострадавших не оказалось. Однако в Муроме были пробиты кровля и потолок в частном жилом домовладении.